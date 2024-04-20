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Губернатор Херсонской области заявил о сторонниках России в рядах ВСУ

Сальдо: сторонники России снабдили подпольщиков в Херсоне натовским оружием

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сторонники России в рядах Вооруженных силах Украины (ВСУ) снабдили пророссийских подпольщиков в Херсоне оружием, которое Североатлантический альянс поставил Киеву. Об этом в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Организация сопротивления «Русский Херсон» завладела оружием натовского производства», — написал он.

По словам чиновника, сторонники России из рядов украинской армии снабдили подпольщиков в городе натовскими штурмовыми винтовками и гранатометами, а также боеприпасами к ним.

Как отметил Сальдо, бойцы «Русского Херсона» готовы в любой момент выступить с оружием, чтобы «ударить в тыл» ВСУ и «помочь наступающим российским войскам».

До этого стало известно, что наемник из США Джон Макинтайр перешел на сторону России после года службы в «Иностранном легионе» Вооруженных сил Украины и национальном батальоне «Карпатская Сечь».

Макинтайр рассказал, что передал российским военным бумаги, файлы, разведданные и карты, которые он собирал на Украине.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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