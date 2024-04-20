Названо самое эффективное оружие России в зоне спецоперации

Самым эффективным оружием России в зоне спецоперации можно назвать гиперзвуковые ракеты. Об этом «Ленте.ру» заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Прежде всего наши гиперзвуковые ракеты — «Циркон», «Кинжал», авиационные ракеты нового поколения. Тяжелые огнеметные системы, в том числе «Солнцепек», производство которых в два раза нарастили, и «Тосочка», — сказал он.

Эксперт отметил, что все на фронте ждут новую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Коалиция», позволяющую вести контрбатарейную борьбу с системами НАТО.

«Так понимаю, что это время наступило», — добавил Дандыкин.

Отдельную роль в противостоянии он выделил российским беспилотным летательным аппаратам и системе противовоздушной обороны (ПВО). По словам военного эксперта, Украина не всегда может противостоять российскому оружию.

«Враг конкретно охотится за тем оружием, которое приносит ему наибольший ущерб», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что сотрудники Росгвардии и ФСБ нашли в ЛНР тайник ВСУ, в котором находилось более 4,5 тыс. боеприпасов, в том числе французского производства.

Ранее сотрудники ФСБ обнаружили американский противотанковый комплекс в ДНР.