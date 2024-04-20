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В Великобритании начали производство танка Challenger 3

В Великобритании начали производство новой модели танка Challenger 3

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The Defence Science and Technology Laboratory

В Великобритании начали производство новейшего танка Challenger 3. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства на своем сайте.

Работы ведутся на британском заводе Rheinmetall — выпущено восемь прототипов модели. Всего планируется поставить в британскую армию 148 данных танков. Challenger 3 должен будет находиться на вооружении страны до 2040 года.

«Challenger 3 обладает усовершенствованной броней и самыми современными технологиями», — отметили в пресс-службе.

Танк имеет гладкоствольную пушку, совместимую с боеприпасами НАТО, а также улучшенную броню и сенсоры.

До этого стало известно, что Великобритания передала Украине танки Challenger 2 без комплектов дополнительной брони. Киеву не передали навесные комплекты брони, вероятно, потому что они прибавили бы несколько тонн к общей массе, что сделало бы украинские Challenger 2 еще менее маневренными, отмечают эксперты.

Ранее сообщалось, что Challenger 2 завяз в грязи в ходе демонстрационного заезда с журналистами.

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