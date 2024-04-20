Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группировка войск «Запад» заняла более выгодные позиции

Минобороны: группировка войск «Запад» за сутки заняла более выгодные рубежи

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) за сутки заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что российские войска отбили три атаки штурмовых групп украинской армии в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики. В ведомстве сообщили, что ВСУ потеряли 30 человек и пять единиц техники.

Кроме того, бойцы Западной группировки нанесли огневое поражение украинским солдатам и технике в районах населенных пунктов Березовка, Сеньково и Загоруйковка Харьковской области.

Также в Минобороны заявили, что российская группировка «Юг» улучшила положение, Вооруженные силы Украины в зоне ее ответственности потеряли до 610 военнослужащих.

Кроме того, подразделения российской группировки войск «Запад» за минувшие сутки отразили три атаки ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее в армии США объяснили необходимость помощи ВСУ нежеланием самим воевать на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами