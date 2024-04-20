Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) за сутки заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что российские войска отбили три атаки штурмовых групп украинской армии в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики. В ведомстве сообщили, что ВСУ потеряли 30 человек и пять единиц техники.

Кроме того, бойцы Западной группировки нанесли огневое поражение украинским солдатам и технике в районах населенных пунктов Березовка, Сеньково и Загоруйковка Харьковской области.

Также в Минобороны заявили, что российская группировка «Юг» улучшила положение, Вооруженные силы Украины в зоне ее ответственности потеряли до 610 военнослужащих.

Кроме того, подразделения российской группировки войск «Запад» за минувшие сутки отразили три атаки ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее в армии США объяснили необходимость помощи ВСУ нежеланием самим воевать на Украине.