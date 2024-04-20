Подразделения группировки войск «Восток» смогли занять более выгодные рубежи

Подразделения группировки войск «Восток» сумели занять более выгодные рубежи, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки составили до 120 солдат. Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины и 128-й бригады теробороны в районах Старомайорского и Урожайного в Донецкой народной республики», — отметили в российском оборонном ведомстве.

По данным Минобороны России, украинские войска также потеряли здесь две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм гаубицу М777 американского производства США, четыре склада с боеприпасами и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав».

Также министерство заявило об улучшении положения российской группировки «Юг» по переднему краю. ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 610 солдат.

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