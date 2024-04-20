Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России нейтрализовали штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе проведения специальной военной операции (СВО).. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

«Сбит самолет Су-25», — говорится в отчете спецоперации.

Помимо того, расчеты ПВО РФ ликвидировали 213 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и пять управляемых авиабомб «Hammer» производства Франции.

Некоторое время назад самолеты-штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России ударили по подразделениям украинских войск на Авдеевском направлении ракетами С-13 «Тулумбас», которые предназначены для поражения особо прочных укрытий.

В конце марта оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ уничтожили три украинских самолета Су-25 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.

Ранее был назван российский штурмовик, вызывающий страх у противников.