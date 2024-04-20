Солдаты группировки войск «Запад» отразили три атаки ВСУ в зоне спецоперации

Подразделения российской группировки войск «Запад» за минувшие сутки отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ведомстве отметили, что речь идет о штурмовых группах 12-й и 18-й бригад Национальной гвардии Украины. Кроме того, одну атаку организовали члены 63-й механизированной бригады украинских войск.

Сражения произошли в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Григоровка. Первый находится на территории Луганской народной республики (ЛНР), второй — в Донецкой народной республике (ДНР).

«Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — говорится в публикации.

Утром 20 апреля военное ведомство РФ заявило, что ночью в регионах страны были сбиты 50 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Большую часть из них — 26 дронов — уничтожили в Белгородской области. Также беспилотники заметили в Брянской, Курской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областях.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об уничтожении украинских ЗРК С-300 на поле боя.