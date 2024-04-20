Минобороны РФ сообщило об улучшении положения группировки «Юг» по переднему краю

Российская группировка «Юг» улучшила положение, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне ее ответственности потеряли до 610 военнослужащих. Об этом сообщает министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Подразделения Южной группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной, 22-й и 67-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах Максимильяновки, Ступочек, Парасковиевки и Калинины в Донецкой народной республике», — отметили в ведомстве.

ВС РФ также отразили три контратаки формирований 28-й механизированной бригады ВСУ западнее Красного в ДНР.

По информации Минобороны РФ, украинские войска лишились двух боевых бронированных машин, пяти автомобилей, 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм орудия Д-20, склада боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

До этого Минобороны России сообщило, что российские саперы обезвредили более двух тысяч неразорвавшихся боеприпасов в Авдеевке.

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.