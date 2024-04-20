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В «Ахмате» рассказали о попытках полностью автоматизировать беспилотники

Боец «Ахмата»: в сфере БПЛА пытаются отказаться от человеческого фактора

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Станислав Красильников/РИА Новости

В сфере беспилотных летательных аппаратов пытаются максимально обезопасить и автоматизировать процесс управления ими. Об этом заявил инструктор по подготовке операторов дрона из группы «Аида» отряда «Охотника» спецназа «Ахмат», слова которого передает РИА Новости.

«В зоне СВО все в основном работает, чтобы отказаться от человеческого фактора, чтобы это все дело автоматизировать. Это одно из направлений основных, и второе — это как можно больше привнести безопасности для оператора, чтобы оператор все-таки работал с каких-либо укрытых позиций, а не открыто», — заявил он.

20 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил обеспечить российские штурмовые группы стрелковым оружием, которое поможет солдатам эффективно уничтожать FPV-дроны на поле боя.

Также он заслушал доклад своего заместителя генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова о решении создать учебно-тактические поля для отработки навыков противодействия БПЛА.

Кроме того, Шойгу на полигоне Московского военного округа проверил разработку беспилотных летательных аппаратов и стрелкового оружия с учетом опыта СВО.

Ранее на Украине открылся немецкий завод по производству беспилотников.

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Операция на Украине
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