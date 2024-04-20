В приграничном регионе РФ сбили украинский дрон

Украинские военные попытались нанести удар по территории Белгородской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, днем 20 апреля около 13:00 мск в регионе сработали дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО). Причиной послужило появление украинского дрона самолетного типа в воздушном пространстве Белгородской области.

В результате летательный аппарат был уничтожен. Никакой информации о пострадавших и иных последствиях атаки пока не поступало.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА <...> по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский дрон атаковал грузовик на автомобильной дороге Октябрьский — Бессоновка. Транспортное средство двигалось по трассе, когда в него врезался FPV-дрон.

В результате взрыва никто не пострадал. Однако кабина водителя получила значительные повреждения, подчеркнул глава региона.

Ранее в Смоленской области в результате атаки БПЛА загорелся объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК).