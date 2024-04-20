В подконтрольном украинским властям городе Харькове, расположенном на северо-востоке Украины, произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«В Харькове слышен взрыв», — написал градоначальник.

Терехов призвал местных жителей соблюдать осторожность.

Незадолго до этого сильный взрыв прогремел в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск).

Вечером 19 апреля в городе Сумы, который находится на севере Украины, также произошли взрывы. Всего в населенном пункте зафиксировали два взрыва.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.