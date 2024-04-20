Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино кассетными снарядами. Соответствующая публикация была размещена в его Telegram-канале.

«Никто из жителей не пострадал. Зафиксировано 5 прилетов. Подомовой обход будет проведен, когда позволит обстановка», — сообщил глава региона.

До этого Старовойт заявил, что из Теткино выехали две трети жителей.

Кассетные боеприпасы — боеприпасы, которые при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения. Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам в мае 2008 года. США, Россия и КНР не подписали конвенцию.

7 июля президент США Джо Байден заявил, что решение передать Украине кассетные боеприпасы было принято, поскольку у страны заканчивались обычные снаряды. Американский лидер подчеркнул, что ход конфликта на Украине зависит от поставок боеприпасов.

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