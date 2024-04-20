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В подполье заявили о пессимизме и страхе в ВСУ

Командир «Град»: в ВСУ в Херсоне царит пессимизм и страх отправки в Донбасс

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Inna Varenytsia/Reuters

Военнослужащие украинской армии в Херсоне испытывают страх отправки на Донбасс и под Крынки, в рядах ВСУ царит пессимизм из-за отсутствия успехов на поле боя. Об этом заявил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град», слова которого передает РИА Новости.

«Украинские военные очень боятся отправки на Донбасс. Настроение, можно сказать, у них не боевое, а пессимистическое... Также с большой тревогой солдаты относятся к возможности быть отправленными под Крынки и под Антоновский мост», — рассказал подпольщик.

Утром 20 апреля сообщалось, что украинские войска активно готовят новую линию обороны за городом Херсоном.

В этот же день стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и украинской полиции применяют пытки к подозреваемым в сотрудничестве с Россией.

До этого неназванный офицер Восточного командования Украины предрек новый прорыв российских войск на фронте.

Ранее сообщалось, что ВСУ под Часовым Яром испытывают трудности из-за массового дезертирства.

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Операция на Украине
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