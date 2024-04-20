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Стала известна цель удара по украинскому городу Южный

Координатор подполья Лебедев: целью удара по Южному был припортовый завод

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Valentyn Ogirenko/Архив/Reuters

Цель удара российских войск по городу Южный, который находится в Одесской области, был местный припортовый завод. Об этом со ссылкой на коллег сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

В пятницу, 19 апреля, Вооруженные силы РФ нанесли удар по морской гавани в городе Южный. На территории порта произошли взрывы, в результате которых был уничтожен один из ангаров. Помещение использовалось для хранения водных беспилотников.

«Уточнение, горит Одесский припортовый завод — это впритык к Южному», — подчеркнул Лебедев.

Рано утром 20 апреля в городе Одессе произошел взрыв. В тот момент в двух украинских областях — Николаевской и Одесской — действовал режим воздушной тревоги.

Позже представители сил обороны юга Украины сообщили о повреждении инфраструктурного объекта, расположенного в данном населенном пункте. Другие подробности не уточнялись.

В тот же день в городе Запорожье, подконтрольном украинским властям, было зафиксировано повреждение объекта инфраструктуры. Секретарь назначенного Киевом городского совета Анатолий Куртев заявил, что сооружение получило урон из-за взрывов.

Ранее «Украинские железные дороги» сообщили о повреждении своих объектов в Днепропетровской области.

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