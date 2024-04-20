На Западе заявили о крупнейшей реорганизации китайской армии с 2015 года

Председатель КНР Си Цзиньпин отдал приказ расформировать в армии Китая силы стратегической поддержки и создать силы информационной поддержки. Об этом сообщило правительство КНР.

Силы стратегической поддержки были созданы в 2015 году для координации усилий в кибервойне и политическом противостоянии. Теперь подчиненные этой структуре аэрокосмические и кибернетические подразделения станут самостоятельными и будут действовать параллельно с силами информационной поддержки.

По мнению издания Bloomberg, эти изменения являются крупнейшей реорганизацией армии КНР с 2015 года.

19 апреля глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Уильям Бернс заявил, что Си Цзиньпин настроен решительно в вопросе взятия под контроль Тайваня.

В начале апреля стало известно, что председатель КНР заявил во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, что тайваньский вопрос является «красной линией» в отношениях двух стран.

До этого глава Индо-Тихоокеанского командования американских ВС адмирал Джон Акилино заявил, что «все признаки указывают» на то, что Китай будет готов к потенциальному вторжению на Тайвань к 2027 году.

Ранее Китай предложил четыре принципа урегулирования конфликта на Украине.