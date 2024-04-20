Разработчик рассказал об эффективности «мангалов» на танках

Атака ХАМАС на Израиль показала, что в мире зря смеялись над так «мангалами» на российских танках. Об этом заявил разработчик устанавливаемой на российскую бронетехнику модульной системы РЭБ «Волнорез», слова которого передает РИА Новости.

«У Израиля много комплексов для борьбы с БПЛА, но вот на бронетехнике ничего не стояло. В итоге ЦАХАЛ был вынужден спешно устанавливать на танки «козырьки», также известные в народе как «мангалы», из-за которых в свое время над нами все смеялись», — заявил он.

20 апреля директор компании-разработчика «Доргеотех» Алексей Девятилов заявил, что в зоне специальной военной операции на Украине проведут испытания быстровозводимых укрытий, предназначенных для защиты личного состава от минометного огня.

В этот же день министру обороны России Сергею Шойгу представили перспективный ударный квадрокоптер, приспособленный для дистанционного минирования в условиях низкой видимости.

Ранее в Омской области начали производить новые тяжелые огнеметные системы.