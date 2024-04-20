В Одессе поврежден объект инфраструктуры

Инфраструктурный объект поврежден в Одессе, где ночью произошел сильный взрыв. Об этом сообщают силы обороны юга Украины в Telegram-канале.

В сообщении не указывается, какой именно объект инфраструктуры был поврежден.

Координатор подполья на контролируемой Киевом территории Сергей Лебедев заявил, что в порту Южный под Одессой взорван ангар с морскими дронами.

20 апреля CNN сообщало, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали город Часов Яр в Донецкой народной республике ключевым рубежом, потеря которого в значительной степени повлияет на судьбу Донецка.

В этот же день российские военные нанесли удар по авиабазе украинской армии в Конотопе Сумской области.

Кроме того, командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град» говорил, что украинские войска активно готовят новую линию обороны за городом Херсоном.

Ранее в Госдуме заявили, что украинские удары по РФ планируются в НАТО.