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Российские войска нанесли удары по объектам в Сумской области

ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Конотопе Сумской области Украины

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Станислав Красильников/РИА Новости

Военные ВС РФ нанесли удар по авиабазе украинской армии в Конотопе Сумской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, слова которого передает РИА Новости.

«Вчера вечера около 22:00 город Конотоп Сумской области получил минимум два удара. Называют направлениями местную авиабазу. Подробностей нет, но есть скорые, и несколько кварталов оцеплено», — сказал он.

Утром 20 апреля сообщалось, что расчет 120-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С9 «Нона-С» морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр» уничтожил наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В этот же день британский эксперт Александр Меркурис заявил, что элитная 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины, располагающаяся в настоящий момент в Донбассе, оказалась в сложном положении.

Ранее стало известно о попытках бойцов ВСУ маскироваться под гражданских лиц.

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