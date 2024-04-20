Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали город Часов Яр в Донецкой народной республике ключевым рубежом, потеря которого в значительной степени повлияет на судьбу Донецка. Таковым они считают город Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР), передает телеканал CNN.

По данным телеканала, украинские военнослужащие пытаются удержать основные населенные пункты под авиаударами. CNN отмечает, что положение войск на фронте в данный момент оценивается в наиболее мрачном свете с начала конфликта.

Командир украинского батальона БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко считает, что переход под контроль РФ Часова Яра позволит активнее наносить удары по Константиновке и Краматорску, что будет «серьезным сдвигом в судьбе Донецка».

Еще одной ключевой точкой украинские военные называют населенный пункт Очеретино, который находится северо-западнее Авдеевки. Офицер Восточного командования ВСУ на условиях анонимности заявил, что после его потери жизненно важные логистические маршруты окажутся под огневым контролем ВС Российской Федерации.

До этого сообщалось, что Владимир Зеленский посетил город Часов Яр.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.