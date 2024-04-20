Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ВСУ предрекли «серьезный сдвиг» в судьбе Донецка

CNN: ВСУ назвали потерю Часова Яра серьезным сдвигом в судьбе Донецка

close
100%
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали город Часов Яр в Донецкой народной республике ключевым рубежом, потеря которого в значительной степени повлияет на судьбу Донецка. Таковым они считают город Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР), передает телеканал CNN.

По данным телеканала, украинские военнослужащие пытаются удержать основные населенные пункты под авиаударами. CNN отмечает, что положение войск на фронте в данный момент оценивается в наиболее мрачном свете с начала конфликта.

Командир украинского батальона БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко считает, что переход под контроль РФ Часова Яра позволит активнее наносить удары по Константиновке и Краматорску, что будет «серьезным сдвигом в судьбе Донецка».

Еще одной ключевой точкой украинские военные называют населенный пункт Очеретино, который находится северо-западнее Авдеевки. Офицер Восточного командования ВСУ на условиях анонимности заявил, что после его потери жизненно важные логистические маршруты окажутся под огневым контролем ВС Российской Федерации.

До этого сообщалось, что Владимир Зеленский посетил город Часов Яр.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами