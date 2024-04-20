В Смоленске отразили попытку атаки украинских БПЛА

В Смоленске отражена попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«Украинский режим с использованием БПЛА продолжает пытаться атаковать наш регион. В настоящее время отражена попытка нападения на объекты, расположенные на территории областного центра», — заявил Анохин.

Утром 29 апреля Минобороны РФ сообщило о 50 сбитых за ночь ВС РФ украинских беспилотниках.

Отмечалось, что в Смоленской области пресекли атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), после падения обломков возник пожар на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Около 2 часов ночи в Кардымовском районе беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали объект ТЭК. В результате работы средств противовоздушной обороны (ПВО) дроны были сбиты.

До этого в Калужской области произошло повреждение энергетической инфраструктуры из-за взрыва подбитого противовоздушной обороной украинского беспилотника.

Ранее офицер ВСУ предрек новый прорыв российских военных на фронте.