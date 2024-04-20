Шойгу представили новый квадрокоптер для ВС РФ

Министру обороны России Сергею Шойгу представили перспективный ударный квадрокоптер, приспособленный для дистанционного минирования в условиях низкой видимости. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

«Руководитель предприятия доложил министру обороны о готовности уже выпускать 30 квадрокоптеров данного типа в месяц, а в дальнейшем существенно нарастить выпуск изделий», — говорится в сообщении.

Утром 20 апреля Шойгу на полигоне Московского военного округа проверил разработку беспилотных летательных аппаратов и стрелкового оружия с учетом опыта СВО.

Также глава Минобороны России заслушал доклад своего заместителя генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова о решении создать учебно-тактические поля для отработки навыков противодействия БПЛА.

Кроме того, Шойгу поручил обеспечить российские штурмовые группы стрелковым оружием, которое поможет солдатам эффективно уничтожать FPV-дроны на поле боя.

Ранее Шойгу осмотрел боевых роботов и поручил оснастить их пулеметами для штурмов.