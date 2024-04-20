Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На полигонах ВС РФ создадут поля для отработки противодействия БПЛА

МО: на всех полигонах до 1 июня создадут поля для отработки противодействия БПЛА

close
100%
Виктор Толочко/РИА Новости

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заслушал доклад своего заместителя генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова о решении создать учебно-тактические поля для отработки навыков противодействия БПЛА. Об этом сообщает ТАСС.

20 апреля Шойгу посетил полигон Московского военного округа (МВО),— там ему представили отечественные образцы стрелкового оружия, разработанные при участии военнослужащих-снайперов, выполнявших задачи в рамках СВО.

«Глава российского военного ведомства заслушал доклад <...> о создании до 1 июня на всех полигонах ВС РФ учебно-тактических полей для отработки навыков противодействия беспилотным летательным аппаратам противника с применением данных образцов стрелкового оружия», — отметили в военном ведомстве.

Евкуров доложил, что все военнослужащие, проходящие подготовку на полигоне, будут отрабатывать задачи по борьбе с дронами.

Шойгу также проверил работу БПЛА с учетом опыта спецоперации.

В прошлом месяце Шойгу сообщил, что Южный военный округ (ЮВО) получает более 16 тысяч единиц современного вооружения и военной техники.

Ранее сообщалось, что в России упростят процедуру приема на вооружение опробованных в СВО средств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами