На полигонах ВС РФ создадут поля для отработки противодействия БПЛА

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заслушал доклад своего заместителя генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова о решении создать учебно-тактические поля для отработки навыков противодействия БПЛА. Об этом сообщает ТАСС.

20 апреля Шойгу посетил полигон Московского военного округа (МВО),— там ему представили отечественные образцы стрелкового оружия, разработанные при участии военнослужащих-снайперов, выполнявших задачи в рамках СВО.

«Глава российского военного ведомства заслушал доклад <...> о создании до 1 июня на всех полигонах ВС РФ учебно-тактических полей для отработки навыков противодействия беспилотным летательным аппаратам противника с применением данных образцов стрелкового оружия», — отметили в военном ведомстве.

Евкуров доложил, что все военнослужащие, проходящие подготовку на полигоне, будут отрабатывать задачи по борьбе с дронами.

Шойгу также проверил работу БПЛА с учетом опыта спецоперации.

В прошлом месяце Шойгу сообщил, что Южный военный округ (ЮВО) получает более 16 тысяч единиц современного вооружения и военной техники.

Ранее сообщалось, что в России упростят процедуру приема на вооружение опробованных в СВО средств.