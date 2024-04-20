Шойгу проверил работу БПЛА с учетом опыта спецоперации

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на полигоне Московского военного округа проверил разработку беспилотных летательных аппаратов и стрелкового оружия с учетом опыта СВО. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что главе Минобороны также представили ударный квадрокоптер, приспособленный для дистанционного минирования в условиях низкой видимости.

19 апреля Сергей Шойгу поручил нарастить темпы производства дополнительных средств защиты для танков.

В этот же день министр обороны заявил, что предприятие в Омской области, которое выпускает бронетехнику, решило вопросы, касающиеся производства новых двигателей большей мощности, и начало производить новые тяжелые огнеметные системы (ТОС).

Отмечалось, что Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области. Министру рассказали, что за 2023 год на заводе в 2,5 раза увеличили выпуск ТОС-1А «Солнцепек». Отмечается, что предприятию удалось нарастить объемы производства благодаря расширению мощностей, увеличению численности сотрудников, а также переходу на круглосуточную работу в две смены.

Ранее сообщалось, что в России упростят процедуру приема на вооружение опробованных на СВО средств.