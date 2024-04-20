В Запорожье слышны взрывы

В подконтрольном Украине Запорожье прозвучал взрыв. Об этом в социальных сетях заявил глава назначенной Киевом военной администрации Запорожской области Иван Федоров.

«Взрыв в Запорожье», — пишет Федоров.

Подробности, в том числе какой именно объект в городе был поражен, не приводятся.

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в подконтрольных Украине районах области после взрыва была объявлена воздушная тревога.

До этого воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.