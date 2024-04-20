В Смоленской области после атаки БПЛА загорелся объект ТЭК

В Смоленской области пресекли атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), после падения обломков возник пожар на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

По его словам, около 2 часов ночи в Кардымовском районе беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали объект ТЭК. В результате работы средств противовоздушной обороны (ПВО) дроны были сбиты.

При этом отмечается, что после падения обломков загорелась емкость с горюче-смазочными материалами. В настоящее время на месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя. Сведения по пострадавшим уточняются.

До этого губернатор Калужской области заявил, что в регионе произошло повреждение энергетической инфраструктуры из-за взрыва подбитого противовоздушной обороной украинского беспилотника.

В этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале о возгорании на объекте инфраструктуры.

Атаки беспилотных летательных аппаратов на российские регионы начались в 2022 году на фоне спецоперации на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, но в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Украине открылся немецкий завод по производству беспилотников.