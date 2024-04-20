Элитная 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), располагающаяся в настоящий момент в Донбассе, оказалась в сложном положении. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал британский эксперт Александр Меркурис.

По его словам, украинские военные находятся «в шаге от окружения» российскими военными, поэтому командование может принять решение об отступлении с позиций, несмотря на шквал критики, который обрушится на бригаду за это.

Эксперт считает, что в Киеве нарастает паника из-за развития событий в Донбассе. Он резюмировал, что ВСУ терпят коллапс и теряют почву под ногами.

До этого неназванный офицер Восточного командования Украины предрек новый прорыв российских войск на фронте.

19 апреля бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что ВСУ под Часовым Яром испытывают трудности из-за массового дезертирства.

Ранее пророссийское подполье рассказало о пытках украинских спецслужб.