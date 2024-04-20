Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и украинской полиции применяют пытки к подозреваемым в сотрудничестве с Россией. Об этом РИА Новости рассказал командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град».

«Если найдут что-то, что связывает тебя с Россией или левым берегом, тебя заберут. Будут применять физические и психологические меры воздействия. После этого либо человек пропадает, возможно навсегда, либо сидит в СИЗО с обвинением в коллаборационизме», — заявил собеседник агентства.

Мужчина также заявил, что на Украине есть система пыточных для людей, несогласных с властью в стране.

3 апреля военнослужащий Андрей Васькин рассказал, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) неугодных бойцов запирают в пыточных подвалах.

2 апреля верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил, что власти Украины жестоко обращаются с заподозренными в сотрудничестве с Россией жителями районов, из которых отошли войска РФ.

В начале марта уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что российские военнослужащие в украинском плену подвергаются издевательствам и пыткам – им выбивали зубы, наносили побои и требовали, чтобы они признавались в любви к Украине.

Ранее ВСУ обстреляли село Каиры в Херсонской области.