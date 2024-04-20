Израиль попросил у США больше вооружения

Израиль на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке попросил у США больше вооружения. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников агентства, Израиль запросил у Соединенных Штатов больше боеприпасов для танков и тактических машин. При этом отмечается, что это вызвано тем, что Израилю нужно восполнить запасы на фоне боевых действий в регионе.

19 апреля законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву прошли процедурное голосование в Палате представителей Конгресса США.

В ночь на 19 апреля Израиль нанес удар по территории Ирана. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Позже стало известно, что израильская атака была нацелена на систему противовоздушной обороны (ПВО), которая обеспечивает защиту иранского ядерного объекта в Натанзе в провинции Исфахан.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что сбитые над Исфаханом в центре Ирана дроны не нанесли ни физического, ни материального ущерба. По его словам, сторонники Израиля в мировых СМИ тщетно пытались превратить «поражение в победу и преувеличить всю эту ситуацию».

Ранее Белый дом спросили об атаке Израиля на Иран.