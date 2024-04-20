В Калужской области сообщают о проблемах с электроэнергией

В Калужской области произошло повреждение энергетической инфраструктуры из-за взрыва подбитого противовоздушной обороной украинского беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Сегодня ночью в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительна повреждена энергетическая инфраструктура. Пострадавших нет. Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения», — пишет Шапша.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале о возгорании на объекте инфраструктуры.

Накануне 17 апреля над Брянской областью были уничтожены три украинских метеозонда. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений в регионе не фиксировали. По метеозондам сработали силы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.