КНДР провела новый пуск ракеты

Вооруженные силы Северной Кореи провели тест новой зенитной ракеты. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Северная Корея провела испытание боеголовки крылатой ракеты и пробный пуск новой зенитной ракеты», — сообщает агентство со ссылкой на армию.

Тип ракеты и результат испытаний не уточняются. Параллельно с испытанием зенитной ракеты, армия КНДР также провела испытания новой боеголовки крылатой ракеты.

До этого министр обороны Республики Корея Син Вон Сик в эфире заявил, что Южная Корея сможет справиться с разрабатываемыми КНДР гиперзвуковыми ракетами.

Он также напомнил, что во время последних испытаний Северной Корее не удалось добиться гиперзвукового планирующего полета ракет на завершающем этапе. Син утверждает, что разрабатываемые КНДР баллистические ракеты не будут предназначены для ударов по Южной Корее — их целью могут стать Япония и США.

Ранее Ким Чен Ын призвал граждан готовиться к войне.