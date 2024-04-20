Власти Курской области сообщили, что в небе над регионом сбили два дрона

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении двух БПЛА в небе над регионом.

«В небе над Курской областью уничтожены два украинских БПЛА», — поделился глава региона.

Старовойт также поблагодарил военных за работу.

До этого он сообщал, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

С начала специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти три тысячи раз обстреляли территорию Курской области. По словам Старовойта, Глушковский район находится в числе наиболее пострадавших в Курской области.

16 апреля ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области. В результате были повреждены несколько домовладений и автомобилей. Также зафиксированы повреждения в одном магазине.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.