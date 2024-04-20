Хакеры заполучили данные ЦАХАЛ

Хакеры группировки Anonymous готовы выложить секретные документы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), доступ к которым киберпреступники получили после взлома. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

«Организация хакеров Anonymous в пятницу опубликовала заявление, в котором утверждает, что она взломала ЦАХАЛ и, согласно заявлению, продемонстрирует предположительно военные документы», — сообщает издание.

Утверждается, что хакеры получили доступ к около 20 гигабайт данных или более 200 тысяч военных документов. По данным газеты, пока невозможно утверждать, насколько достоверны имеющиеся у хакеров документы.

До этого стали известны детали атаки российских хакеров из «Полуночной метели».

Хакерская организация Midnight Blizzard («Полуночная метель»), связываемая с Россией, смогла получить доступ к переписке между несколькими федеральными ведомствами США и Microsoft, взломав учетные записи электронной почты.

Ранее Apple предупредила своих пользователей по всему миру об атаках хакеров.