Германия может приобрести дополнительные системы ПВО Patriot

Власти ФРГ изучают возможность покупки четырех американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, сумма контракта может составить около $1,3 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что в текущий момент официальный Берлин рассматривает то, каким образом возможно профинансировать покупку систем ПВО в дополнение к контракту с компанией Raytheon на поставку четырех батарей Patriot. Если подобное произойдет, то сумма данной сделки составит $2,6 млрд.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не имеет возможности поставить украинской стороне системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Также министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в 2024 году Украина рассчитывает получить от других стран $10 миллиардов на закупку оружия у украинских производителей для дальнейшей передачи его ВСУ.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.