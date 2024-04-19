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В Минобороны отчитались о перехвате ракет ВСУ за неделю

МО РФ: Россия перехватила за неделю 10 ATACMS и 6 Storm Shadow

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

В министерстве обороны России рассказали о работы ПВО и авиации за прошедшую неделю.

В частности за неделю были сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS, шесть крылатых ракет Storm Shadow, пять управляемых авиационных бомб Hammer и JDAM, две противорадиолокационные ракеты HARM, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD, две тактические ракеты «Точка-У», 78 реактивных снарядов HIMARS, Vampire, и «Ураган».

Также отмечается, что были сбиты 1278 беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, в Минобороны РФ рассказали, что в течение недели в зоне проведения специальной военной операции российские войска успешно уничтожали авиацию и пусковые ракетные установки Вооруженных сил Украины (ВСУ). С помощью ударов беспилотников, артиллерии и ракетных войск на аэродроме базирования были уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ан-26 Вооруженных сил Украины, три истребителя МиГ-29, пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.

Ранее в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

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Операция на Украине
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