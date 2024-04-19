В организации «Русский Херсон» заявили, что пророссийские подпольщики в Херсоне начали пользоваться натовским вооружением. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении утверждается, что подполью удалось получить вооружение Североатлантического альянса благодаря людям из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подполью передали гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военнослужащие нанесли удар по Мартыновскому аэродрому, который находится в Николаевской области Украины.

Утром 19 апреля координатор николаевского подполья со ссылкой на коллег заявил, что Вооруженные силы РФ поразили химический завод на территории Днепропетровской области Украины. Предприятие находится в городе Павлограде и специализируется на выпуске твердого ракетного топлива.

Кроме того, российские солдаты ударили по территории в районе аэродрома Канатово. Последний находится в Кировоградской области Украины. Как рассказал Лебедев, через 10–15 минут после прилета в сторону воздушной гавани выехали восемь машин скорой помощи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.