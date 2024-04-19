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Мировые расходы на оборону впервые превысили $2 трлн

Defense One: мировые расходы на оборону в 2023 году впервые превысили $2 трлн

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Ahn Young-joon/AP

Мировые расходы на оборону в 2023 году впервые превысили $2 трлн. Об этом сообщается в докладе американской консалтинговой компании в сфере оборонных технологий Forecast International, передает издание Defense One.

Таким образом, расходы на оборону увеличились на 10,4%. Среди причин увеличения до $2,12 трлн трат на военные нужды указываются конфликты на Украине и в секторе Газа, обострение обстановки в районе Красного моря.

Кроме того, специалисты не исключили дальнейшего увеличения оборонных расходов до 2030 года.

До этого сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда предложил странам Североатлантического альянса (НАТО) тратить 3% от ВВП на оборону.

По мнению Дуды, альянс «должен укрепляться в целом», а страны-члены объединения должны «проводить политику безопасности, должны иметь мощную армию».

Бывший президент США Дональд Трамп ранее требовал от стран НАТО тратить на оборону хотя бы 2% ВВП, чтобы Соединенные Штаты продолжали их защищать.

Ранее сообщалось, что Евросоюз увеличит свои расходы на оборону.

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