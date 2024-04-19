Военный эксперт: солдаты ВСУ стали охотнее сдаваться в плен

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще добровольно сдаваться в плен из-за отсутствия мотивации. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил военный эксперт Алексей Живов. Также, по его словам, на соответствующее решение украинских военнослужащих оказывает влияние насильственная мобилизация.

«Больше или меньше стали сдаваться в плен — у меня нет объективных данных, но по ощущениям — да, больше, потому что последние пополнения ВСУ в основном состоят из военнослужащих, которые отрицательно относились к боевым действиям и не хотели служить в ВСУ, были насильно мобилизованы», — сказал Живов.

Он добавил, что процесс взятия в плен — отдельная сложная работа, которая ведется регулярно.

Накануне пленный солдат ВСУ Евгений Погребняк рассказал, что принял решение сдаться после того, как прочитал записку, сброшенную с дрона.

Он пояснил, что в записке было сказано: «Солдат ВСУ, сдавайся!». Российская сторона гарантировала военнослужащему безопасность. По словам Погребняка, беспилотник показал ему дорогу. Военный также отметил, что российские бойцы отнеслись к нему внимательно, «по-человечески», напоили и накормили.

Ранее трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен.