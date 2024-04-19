Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции заявили, что ВС Дании из-за помощи Украине истощены

AFP: ВС Дании находятся в плачевном состоянии из-за затрат на поддержку Украины

close
100%
Depositphotos

Вооруженные силы Дании находятся в плачевном состоянии в связи с большими затратами на поддержку Украины. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на экспертов.

Отмечается, что страна предпримет шаги по их модернизации, однако на это уйдут десятки лет.

«Досадные ошибки в работе, громкие увольнения и растущие расходы продемонстрировали плачевное состояние ВС Дании после двух лет щедрых пожертвований Украине, что побудило Копенгаген модернизировать свои вооруженные силы», — говорится в статье.

8 апреля сообщалось, что власти Дании предоставили Украине финансовую помощь в размере $5,8 млн для восстановления энергетической инфраструктуры, которая оказалась повреждена в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил России. МИД отметил, что ранее Копенгаген направлял средства на восстановление разрушенных украинских энергообъектов через фонд энергетической поддержки Украины.

Ранее в США сравнили отсутствие помощи Украине с краем пропасти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами