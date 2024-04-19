Во Франции заявили, что ВС Дании из-за помощи Украине истощены

Вооруженные силы Дании находятся в плачевном состоянии в связи с большими затратами на поддержку Украины. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на экспертов.

Отмечается, что страна предпримет шаги по их модернизации, однако на это уйдут десятки лет.

«Досадные ошибки в работе, громкие увольнения и растущие расходы продемонстрировали плачевное состояние ВС Дании после двух лет щедрых пожертвований Украине, что побудило Копенгаген модернизировать свои вооруженные силы», — говорится в статье.

8 апреля сообщалось, что власти Дании предоставили Украине финансовую помощь в размере $5,8 млн для восстановления энергетической инфраструктуры, которая оказалась повреждена в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил России. МИД отметил, что ранее Копенгаген направлял средства на восстановление разрушенных украинских энергообъектов через фонд энергетической поддержки Украины.

Ранее в США сравнили отсутствие помощи Украине с краем пропасти.