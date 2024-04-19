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Песков ответил на вопрос, идет ли спецоперация по плану

Песков заявил, что цели спецоперации на Украине остаются прежними

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» заявил, что цели специальной военной операции на Украине не изменились. Он добавил, что участие в конфликте «коллективного Запада» сказывается на нюансах ее проведения.

«Поскольку коллективный Запад, который де-факто является стороной в этом конфликте, постоянно меняет, расширяет свои модальности участия в этом конфликте, это не может не сказываться на разных нюансах проведения СВО. Но цели СВО остаются прежними. С точки зрения тактики и стратегии, то это, конечно, прерогатива министерства обороны. Специальная военная операция продолжается», — сказал он.

С 24 февраля 2022 года пресс-секретарь президента несколько раз говорил, что специальная военная операция проходит «по плану». В частности, в последний раз он об этом сообщал в октябре 2023 года, отвечая на вопрос о влиянии на спецоперацию военных действий в Израиле.

14 февраля 2024 года Песков заявлял, что Запад во главе с США напрямую вовлечен в конфликт на Украине, что может затянуть специальную военную операцию России. На следующий день он попросил не выдергивать из контекста его слова о продолжительности СВО, напомнив, что два года назад она начиналась как операция против Украины, однако сейчас продолжается как конфликт с «коллективным Западом и НАТО».

«Она может длиться дольше, чем она могла бы длиться из-за этого, но это не может поменять смысла и <...> окончательных результатов этой операции», — уточнил тогда Песков.

Ранее в Кремле заявили, что не видят у США желания к переговорам с Россией.

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