Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле отреагировали на информацию о том, что Украина получила продвинутую модель БПЛА

Песков сообщил, что военные РФ внимательно отслеживают все украинские «новинки»

close
100%
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Кремль не комментирует информацию о якобы появлении у Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотных летательных аппаратов с дальностью полета до 3 тыс. км, такие «новинки» отслеживаются военными и спецслужбами РФ. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, все так называемые новинки в этом плане внимательно отслеживают наши специальные службы и наши военные», — сказал он.

До этого журнал The Economist сообщал, что у украинской армии появились совершенно новые беспилотники с внушающей дальностью полета до трех тысяч километров, способные достичь Сибири. В статье отмечалось, что в настоящее время эти дроны, способные обнаруживать и атаковать цели на огромном расстоянии, выпускаются как минимум на шести заводах.

18 апреля стало известно, что украинские военнослужащие применили метеозонды в атаке на Воронежскую область. Глава региона Александр Гусев уточнил, что при ночной атаке трех метеозондов никто не пострадал, серьезных разрушений не зафиксировало.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами