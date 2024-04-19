В Кремле отреагировали на информацию о том, что Украина получила продвинутую модель БПЛА

Кремль не комментирует информацию о якобы появлении у Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотных летательных аппаратов с дальностью полета до 3 тыс. км, такие «новинки» отслеживаются военными и спецслужбами РФ. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, все так называемые новинки в этом плане внимательно отслеживают наши специальные службы и наши военные», — сказал он.

До этого журнал The Economist сообщал, что у украинской армии появились совершенно новые беспилотники с внушающей дальностью полета до трех тысяч километров, способные достичь Сибири. В статье отмечалось, что в настоящее время эти дроны, способные обнаруживать и атаковать цели на огромном расстоянии, выпускаются как минимум на шести заводах.

18 апреля стало известно, что украинские военнослужащие применили метеозонды в атаке на Воронежскую область. Глава региона Александр Гусев уточнил, что при ночной атаке трех метеозондов никто не пострадал, серьезных разрушений не зафиксировало.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.