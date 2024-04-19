Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иране назвали место, откуда были запущены БПЛА по Исфахану

В Иране считают, что сбитые над Исфаханом БПЛА были запущены с территории страны

close
100%
Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Беспилотники, которые были сбиты средствами противовоздушной обороны над городом Исфахан, были запущены с территории Ирана. Об этом сообщил представитель иранского Национального центра киберпространства Хосейн Далириан, передает ТАСС.

По его словам, дроны не могли быть запущены из-за границы.

«Дальность полета (беспилотников. — «Газета.Ru») очень невелика, несомненно внутри», — сообщил Далириан.

До этого сообщалось, что удар Израиля по Ирану пришелся по военной базе неподалеку от города Исфахан. По данным издания, удар нанесли с помощью беспилотников, предположительно запущенных с территории Ирана. Скорее всего, именно это стало причиной, что системы противовоздушной обороны своевременно не обнаружили дроны.

В статье отметили, что иранским военным удалось уничтожить несколько небольших дронов в районе города Тебриз, который находится примерно в 800 км от Исфахана. Источники подтвердили газете, что за атакой стоят израильские военные.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность.

Ранее востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами