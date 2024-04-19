В Иране назвали место, откуда были запущены БПЛА по Исфахану

Беспилотники, которые были сбиты средствами противовоздушной обороны над городом Исфахан, были запущены с территории Ирана. Об этом сообщил представитель иранского Национального центра киберпространства Хосейн Далириан, передает ТАСС.

По его словам, дроны не могли быть запущены из-за границы.

«Дальность полета (беспилотников. — «Газета.Ru») очень невелика, несомненно внутри», — сообщил Далириан.

До этого сообщалось, что удар Израиля по Ирану пришелся по военной базе неподалеку от города Исфахан. По данным издания, удар нанесли с помощью беспилотников, предположительно запущенных с территории Ирана. Скорее всего, именно это стало причиной, что системы противовоздушной обороны своевременно не обнаружили дроны.

В статье отметили, что иранским военным удалось уничтожить несколько небольших дронов в районе города Тебриз, который находится примерно в 800 км от Исфахана. Источники подтвердили газете, что за атакой стоят израильские военные.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность.

Ранее востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль.