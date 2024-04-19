Стала известна цель ударов Израиля по Ирану

Удар Израиля по Ирану пришелся по военной базе неподалеку от города Исфахан. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, удар нанесли с помощью беспилотников, предположительно запущенных с территории Ирана. Скорее всего, именно это стало причиной, что системы противовоздушной обороны своевременно не обнаружили дроны.

В статье отметили, что иранским военным удалось уничтожить несколько небольших дронов в районе города Тебриз, который находится примерно в 800 км от Исфахана. Источники подтвердили газете, что за атакой стоят израильские военные.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность.

На следующий день официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер заявил, что израильское правительство соберется и примет решение по ответным мерам после атаки Ирана.

Ранее востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль.