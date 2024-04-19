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Стала известна цель ударов Израиля по Ирану

NYT: военная база под Исфаханом пострадала в результате удара по Ирану

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Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Удар Израиля по Ирану пришелся по военной базе неподалеку от города Исфахан. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, удар нанесли с помощью беспилотников, предположительно запущенных с территории Ирана. Скорее всего, именно это стало причиной, что системы противовоздушной обороны своевременно не обнаружили дроны.

В статье отметили, что иранским военным удалось уничтожить несколько небольших дронов в районе города Тебриз, который находится примерно в 800 км от Исфахана. Источники подтвердили газете, что за атакой стоят израильские военные.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность.

На следующий день официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер заявил, что израильское правительство соберется и примет решение по ответным мерам после атаки Ирана.

Ранее востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль.

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Конфликт Ирана и Израиля
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