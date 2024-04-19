Железная дорога повреждена в Днепропетровской области

Объекты «Украинских железных дорог» («Укрзализниця») повреждены в Днепропетровской области. Об этом говорится в пресс-релизе компании в Telegram-канале.

Незадолго до этого глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал о повреждении трех инфраструктурных объектов в Криворожском районе и городе Днепропетровске.

В «Укрзализнице» заявили, что работа станции Днепропетровска приостановлена, поезда дальнего следования и пригородные не курсируют до станции в городе. Также задерживаются поезда, следующие через Днепропетровск из Киева и Львова.

СМИ Украины в ночь на 19 апреля сообщали о серии взрывов в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.