Российские войска нанесли удар по Мартыновскому аэродрому на Украине

Российские военнослужащие нанесли удар по Мартыновскому аэродрому, который находится в Николаевской области Украины. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Он уточнил, что данный объект расположен в Вознесенском районе. По словам источника, около 00:00 (совпадает с мск) в районе воздушной гавани был зафиксирован прилет.

«Взрыв и детонация были слышны в нескольких километрах. Жители пишут, что дома хорошо тряхнуло», — добавил Лебедев.

Утром 19 апреля координатор николаевского подполья со ссылкой на коллег заявил, что Вооруженные силы РФ поразили химический завод на территории Днепропетровской области Украины. Предприятие находится в городе Павлограде и специализируется на выпуске твердого ракетного топлива.

Кроме того, российские солдаты ударили по территории в районе аэродрома Канатово. Последний находится в Кировоградской области Украины. Как рассказал Лебедев, через 10–15 минут после прилета в сторону воздушной гавани выехали восемь машин скорой помощи.

Ранее в Харьковской области Украины взорвался газопровод.