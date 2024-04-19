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Российские войска нанесли удар по Мартыновскому аэродрому на Украине

Координатор подполья Лебедев: ВС РФ ударили по аэродрому в Николаевской области

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Российские военнослужащие нанесли удар по Мартыновскому аэродрому, который находится в Николаевской области Украины. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Он уточнил, что данный объект расположен в Вознесенском районе. По словам источника, около 00:00 (совпадает с мск) в районе воздушной гавани был зафиксирован прилет.

«Взрыв и детонация были слышны в нескольких километрах. Жители пишут, что дома хорошо тряхнуло», — добавил Лебедев.

Утром 19 апреля координатор николаевского подполья со ссылкой на коллег заявил, что Вооруженные силы РФ поразили химический завод на территории Днепропетровской области Украины. Предприятие находится в городе Павлограде и специализируется на выпуске твердого ракетного топлива.

Кроме того, российские солдаты ударили по территории в районе аэродрома Канатово. Последний находится в Кировоградской области Украины. Как рассказал Лебедев, через 10–15 минут после прилета в сторону воздушной гавани выехали восемь машин скорой помощи.

Ранее в Харьковской области Украины взорвался газопровод.

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