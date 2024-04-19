В США назвали удар Израиля предупреждением Ирану

Своим ударом по Ирану Израиль хотел предупредить Исламскую Республику, что способен преодолеть ее противовоздушную оборону, считает генерал-майор сухопутных сил США в отставке Марк Маккарли. Об этом он заявил телеканалу CNN.

«Израильтянам надо было отомстить, но в то же время это возмездие было посланием: «Да, мы можем преодолеть (средства ПВО). Больше так не делайте. Если сделаете, то вас будет ждать катастрофа», — сказал Маккарли.

При этом отставной генерал отметил, что Иран вполне может ответить на израильскую атаку.

19 апреля стало известно, что объект в Иране подвергся ракетному удару со стороны Израиля. Нападение произошло спустя несколько часов после того, как власти Ирана в послании генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу заявили, что Исламская республика не хочет эскалации конфликта с Израилем, но если еврейское государство проявит агрессию, то получит мощный ответ.

По информации иранского агентства Fars, взрыв прозвучал в городе Кехджаваристан в провинции Исфахан в Иране, расположенном недалеко от аэропорта города Исфахан и 8-й базы ВВС армии страны.

Агентство Tasnim писало, что находящиеся в Исфахане ядерные объекты не пострадали.

Ранее МАГАТЭ отреагировало на израильский удар в районе ядерных объектов Ирана.