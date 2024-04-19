Израиль оценит эффективность удара по Ирану

Израильская сторона приступила к оценке эффективности удара, нанесенного по территории Ирана. Об этом сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Израиль в настоящее время оценивает эффективность удара [по Ирану] и нанесенный ущерб», — говорится в материале.

В ночь на 19 апреля армия еврейского государства нанесла «ограниченный» ракетный удар по территории Ирана. Таким образом Израиль ответил на атаку со стороны Исламской Республики, которая произошла 13–14 апреля.

По данным СМИ, в результате удара в провинции Исфахан произошли взрывы. Как сказал генерал иранских войск Сиявуш Михандуст, в этой части страны сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Газета The Jerusalem Post, в свою очередь, сообщила об отсутствии у израильских властей планов брать на себя ответственность за атаку на Исламскую Республику. В материале подчеркивалось, что руководство еврейского государства приняло это решение по стратегическим причинам. В том числе Израиль учел желание Ирана предотвратить эскалацию конфликта, добавили журналисты.

Ранее в МАГАТЭ прокомментировали удар израильских войск по Ирану.