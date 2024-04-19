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Иранский генерал объяснил громкие звуки в провинции Исфахан

Генерал Михандуст: громкие звуки в иранском Исфахане связаны с работой сил ПВО

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Iranian Army Office/Global Look Press

Громкие звуки, которые раздались в иранской провинции Исфахан, были связаны со срабатыванием систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил генерал армии Исламской Республики Сиявуш Михандуст, пишет местное агентство Tasnim.

По словам военачальника, в небе над провинцией были замечены подозрительные предметы. В результате местные силы ПВО открыли стрельбу по соответствующим целям.

«У нас нет никаких повреждений, не зафиксировано никаких несчастных случаев», — добавил Михандуст.

При этом телеканал Press TV со ссылкой на источники опроверг данные о каком-либо нападении на города на территории Ирана со стороны иностранных государств. В материале уточняется, что это касается и провинции Исфахан.

19 апреля журналисты телеканала ABC сообщили, что израильские войска нанесли ракетный удар по территории Ирана. Таким образом еврейское государство ответило на атаку со стороны Исламской Республики, которая произошло в ночь на 14 апреля.

Позже стало известно о взрывах в городе Кехджаваристан, который находится в провинции Исфахан. Населенный пункт расположен недалеко от 8-й базы Военно-Воздушных сил (ВВС) Ирана «Шекари».

Американский телеканал NBC заявил, что руководство страны было в курсе готовящегося удара Израиля по Ирану. Однако, по информации корреспондентов, США не принимали никакого участия в этой операции.

Ранее МИД РФ обратился к ООН из-за возможной эскалации ближневосточного конфликта.

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