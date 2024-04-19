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Стало известно о взрывах после удара Израиля по Ирану

ABC: возле аэропорта Исфахана произошли взрывы после удара Израиля по Ирану

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Ronen Zvulun/Reuters

Израильские войска нанесли ракетный удар по объекту на территории Ирана, в результате чего произошли взрывы в районе аэропорта города Исфахан.

Изначально о ракетном ударе Израиля по Ирану сообщил ABC, который сослался на чиновника из США

При этом Reuters со ссылкой на иранские СМИ передавало, что взрывы произошли в районе аэропорта Исфахана.

По информации иранского агентства Fars, взрыв произошел неподалеку от аэропорта и 8-й базы Военно-воздушных силы Ирана. В этом районе сработали системы противовоздушной обороны.

В связи с произошедшим иранские власти отменяли выполнение полетов над Тегераном, Исфаханом и Ширазом.

Нападение на объект в Иране произошло спустя несколько часов после того, как власти Ирана в послании генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу заявили, что Исламская Республика не хочет эскалации конфликта с Израилем, но если еврейское государство проявит агрессию, то получит мощный ответ.

По данным источников телеканала Fox News, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла «ограниченный» удар по территории Ирана в ответ на атаку со стороны Исламской Республики, которая произошла в ночь на 14 апреля.

Ранее в США оценили удар Израиля по Ирану.

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