Названа причина крушения Ту-22М3 ВКС РФ на Ставрополье

Минобороны России сообщило, что причиной крушения военного самолета Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Ставропольском крае, по предварительным данным, стала техническая неисправность.

«По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В министерстве проинформировали, что самолет Ту-22М3 ВКС РФ потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования.

Губернатор региона Владимир Владимиров утром 18 апреля сообщил, что в регионе в поле упал самолет. Он отметил, что летчики успели катапультироваться.

Позже он уточнил, что найдены двое летчиков с самолета, упавшего в Ставропольском крае, они живы, их везут в больницу.

В конце марта в Севастополе в море упал военный самолет. Глава города федерального значения Михаил Развожаев заявлял, что гражданские объекты не пострадали. По его словам, пилот успел катапультироваться, его подобрали сотрудники Спасательной службы Севастополя на расстоянии около 200 метров от берега. Развожаев подчеркнул, что сейчас жизни летчика ничего не угрожает.

Ранее в Петербурге совершил экстренную посадку самолет.