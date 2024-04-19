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В Иране заявили, что ракетных ударов по территории страны не зафиксировано

Tasnim: ракетных ударов по территории Ирана не зафиксировано

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Reuters

Ракетные удары по территории Ирана не наносились. Об этом пишет иранское информационное агентство Tasnim.

По информации иранского государственного агентства IRNA, системы противоракетной обороны Ирана не активировались.

Незадолго до этого стало известно, что Израиль нанес удар по территории Ирана. По информации агентства IRNA, в нескольких провинциях Ирана сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Сообщалось, что средства ПВО сбили несколько беспилотных летательных аппаратов в небе над иранской провинцией Исфахан.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на чиновников Соединенных Штатов, написало, что Израиль заранее уведомил США о намерении ударить по Ирану.

Ранее США и 48 других стран осудили атаку Ирана на Израиль.

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